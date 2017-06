Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Science-Fiction-Film Passengers im Angebot

28. Jun 2017 10:00 Uhr - Redaktion

Im Rahmen der Aktion Movie-Mittwoch bietet Apple heute Passengers (Partnerlink) vergünstigt zum Ausleihen für 1,99 Euro an. In dem zweistündigen Science-Fiction-Film erwachen zwei Passagiere eines Raumschiffs viel zu früh aus ihren Schlafkammern auf dem jahrzehntelangen Weg zu einem anderen Planeten. Der Film mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt in den Hauptrollen wurde zweifach für den Oscar nominiert.









Die Handlung: "Aurora (Jennifer Lawrence) und Jim (Chris Pratt) sind zwei Passagiere an Bord eines Raumschiffs, das sie zu einem neuen Leben auf einem anderen Planeten bringen soll. Doch ihre Reise nimmt plötzlich eine lebensbedrohliche Wendung. Denn die Schlafkammern, in denen sie liegen, wecken sie auf unerklärliche Weise viel zu früh auf – 90 Jahre ehe sie ihr Ziel erreicht haben werden. Während Jim und Aurora versuchen, hinter das Geheimnis dieser Fehlfunktion zu kommen, fühlen sie sich mehr und mehr zueinander hingezogen. Doch dann werden sie von dem unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch des Raumschiffs bedroht und entdecken den wahren Grund, warum sie aufgewacht sind."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.