Zwei Milliarden Menschen nutzen Facebook.

28. Jun 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Facebook vermeldet das Erreichen eines Meilensteins: nach Angaben von Firmenchef Mark Zuckerberg wird das soziale Netzwerk inzwischen von zwei Milliarden Menschen mindestens einmal pro Monat genutzt. Anders ausgedrückt: jeder zweite Erdenbürger hat einen Facebook-Account.

Die Marke von einer Milliarde aktiver User knackte Facebook im Oktober 2012. Die Statistik berücksichtigt diejenigen Nutzer, die über ein Facebook-Konto verfügen und sich in den letzten 30 Tagen mindestens einmal eingeloggt haben. Facebook ging im Jahr 2004 an den Start und will in Zukunft vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern neue User gewinnen.









Bild: Facebook.





Das Unternehmen gab darüber hinaus einige weitere Zahlen bekannt. Demnach klicken jeden Tag durchschnittlich 800 Millionen Facebook-Anwender auf den "Gefällt mir"-Button. Täglich werden laut Facebook über 750 Millionen neue Freundschaften geschlossen. In Deutschland sind mehr als 30 Millionen Menschen jeden Monat auf der Plattform aktiv, 23 Millionen davon täglich.

Facebook ist hochprofitabel. Im vergangenen Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von drei Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von acht Milliarden US-Dollar. Facebook ist nicht nur mit Abstand das weltgrößte soziale Netzwerk, auf den Plätzen zwei und drei liegen zwei weitere Plattformen des Unternehmens: WhatsApp und der Facebook Messenger mit jeweils etwa 1,2 Milliarden Nutzern. Erst dahinter kommen Dienste wie YouTube, WeChat, Instagram und Twitter.