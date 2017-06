Apple: Zugriff auf iCloud-Backups unter Umständen nicht möglich

29. Jun 2017 10:15 Uhr - Redaktion

Apple vermeldet zur Stunde Probleme mit der Funktion iCloud-Backup. Wie das Unternehmen auf seiner Systemstatus-Webseite mitteilt, ist die Wiederherstellung eines iOS-Geräts von einer iCloud-Datensicherung unter Umständen nicht möglich. Es sollen weltweit weniger als ein Prozent der Nutzer von dem Ausfall betroffen sein.









Ausfall: Zugriff auf iCloud-Backups unter Umständen nicht möglich.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Weitere Einzelheiten nannte Apple nicht, so dass derzeit unklar ist, in welchem Zeitfenster eine Behebung des Problems erfolgen wird. Davon betroffene Anwender müssen sich also in Geduld üben. Der aktuelle Ausfall macht wieder einmal deutlich, dass es sehr ratsam ist, für den Fall der Fälle neben einem iCloud-Backup immer auch eine zweite, lokale Datensicherung mit iTunes anzulegen.