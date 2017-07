Clocker: Kostenlose Weltzeituhr für die Menüleiste

04. Jul 2017 11:15 Uhr - Redaktion

Die Ortszeiten mehrerer Städte mit nur einem Klick abrufen – das kostenlose, englischsprachige Tool Clocker macht es möglich. Clocker integriert sich in die Menüleiste des Macs und ist dadurch systemweit verfügbar. In dem frei konfigurierbaren Menü lässt sich eine beliebige Zahl an Orten unterbringen.

Neben dem Städtenamen wird die aktuelle Ortszeit dargestellt – ebenso ein Zusatz zur schnelleren Einordnung. Beispiele: "New York City – Today, 6 hours behind" oder "Tokio – Tomorrow, 7 hours ahead". Ebenfalls praktisch ist ein Schieberegler, um die Ortszeiten für die nächsten 24 Stunden darzustellen. Die Städteübersicht lässt sich alternativ in ein frei platzierbares Fenster auslagern.









Clocker: Eine Weltzeituhr für die Mac-Menüleiste.

Bild: Abhishek Banthia. Bild: Abhishek Banthia.





Clocker zeichnet sich durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten aus. Dazu gehören Zeitformat (zwölf oder 24 Stunden), helles oder dunkles Design, Darstellung von Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten und Textgröße. Wenn eine Zeitzone gesetzt wird, gibt es zusätzliche Optionen für den Menüleisteneintrag.

Das ab OS X El Capitan lauffähige Programm steht unter einer Open-Source-Lizenz und kann im Mac-App-Store (Partnerlink) heruntergeladen werden. Geschrieben wurde Clocker vom in Florida beheimateten Entwickler Abhishek Banthia.