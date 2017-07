iPhone SE: Preiskampf geht weiter, O2 mit 299-Euro-Angebot

04. Jul 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Gestern berichteten wir über eine Rabattschlacht beim iPhone SE. Das 32-GB-Modell wurde plötzlich von bekannten Händlern um über 30 Prozent vergünstigt angeboten. Heute setzt der Mobilnetzbetreiber O2 noch eins drauf.

O2 bietet das iPhone SE mit 32 GB Speicherkapazität in allen vier Farben (Silber, Spacegrau, Roségold, Gold) sowohl online als auch in seinen Filialen für 299 Euro ohne Vertrag an (auf der Produktseite unten auf "Ohne Tarif" klicken). Die Ersparnis gegenüber dem Kauf bei Apple (Preis: 479 Euro) beträgt satte 180 Euro bzw. fast 40 Prozent. Günstiger dürfte es kaum noch gehen.









iPhone SE: 32-GB-Modell bei O2 für 299 Euro zu haben.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Ob der aktuelle Preiskampf ein Anzeichen für eine baldige Einstellung des Produkts ist, bleibt abzuwarten. Das iPhone SE wurde im Frühjahr 2016 vorgestellt und fungiert als Einstiegsmodell in Apples Smartphone-Angebot. Zudem deckt der Hersteller damit die weiterhin starke Nachfrage nach einem kompakten iPhone mit Vier-Zoll-Bildschirm ab.

In puncto Updateversorgung besteht beim iPhone SE kurz- und mittelfristig kein Grund zur Sorge. Mit dem für Herbst erwarteten iOS 11 stellt Apple die Unterstützung für 32-Bit-Hardware wie iPhone 5 und iPhone 5c ein. Die Modelle iPhone 6 und iPhone 6s – mit dessen Technik des iPhone SE ausgestattet ist – werden wahrscheinlich noch drei bis vier Jahre Softwareaktualisierungen erhalten.