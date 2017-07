Arte, Das Erste und ZDF aktualisieren Mediathek-Apps für iPhone und iPad

05. Jul 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Die Mediathek-Apps der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gehören zu den beliebtesten Softwaretiteln für iPhone, iPad und iPod touch. Sie ermöglichen den Zugriff sowohl auf die Livestreams als auch auf das On-Demand-Angebot der TV-Kanäle. Nun sind Updates für gleich drei Mediathek-Apps erschienen.

Arte 5.1 (iOS-App-Store-Partnerlink) bietet Stabilitätsverbesserungen, Fehlerkorrekturen, eine reibungslosere Synchronisation mit "Mein Arte" (Favoriten, Videoverlauf, abonnierte Sendungen) und eine bessere Titel-Lesbarkeit durch überarbeitete grafische Elemente. Ebenfalls neu: "Sechs Wochen Programmübersicht im +7 Programm: Entdecken Sie das Fernsehprogramm der kommenden drei Wochen und schauen Sie Programme aus den vergangenen drei Wochen."









Screenshot der Arte-App.

Bild: Arte. Bild: Arte.





Das Erste 3.0.7 (iOS-App-Store-Partnerlink) bietet Bug-Fixes sowie Verbesserungen für die Darstellung und ermöglicht nun die automatische Auswahl der Audiodeskriptions-Spur über die Einstellungen. "Mithilfe des 'Vorab'-Flags sieht man nun auf Anhieb, welche Videos in der App exklusiv und 'online first' sind", so die Entwickler. Ebenfalls neu: automatischer Wechsel des Videoplayers zum Vollbild im Landscape-Modus sowie Sharing-Funktionalität.

Die ZDFmediathek (iOS-App-Store-Partnerlink) liegt nun in der Version 4.2.2 vor. "Wir haben Ihre Anregungen aufgenommen und kleinere Fehler korrigiert. Die App ist jetzt wieder etwas besser und schöner geworden", verspricht der Sender.

Die App von Das Erste läuft ab iOS 8.2, die beiden anderen Apps benötigen mindestens iOS 9.0.