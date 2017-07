Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Komödie "Why Him?" im Angebot

05. Jul 2017 11:00 Uhr - Redaktion

Die iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch geht in die nächste Runde. Heute kann der Film "Why Him?" (Partnerlink) vergünstigt für 1,99 Euro in HD-Qualität ausgeliehen werden. In der knapp zweistündigen, von Usern überwiegend positiv bewerteten Komödie stellt sich ein überfürsorglicher Vater zwischen seine Tochter und deren Freund.









Nur heute: Komödie "Why Him?" für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Die Handlung: "Als Ned, ein überfürsorglicher aber liebender Vater, zusammen mit seiner Familie seine Tochter in Stanford besucht, trifft er auf seinen größten Alptraum: Ihren Freund, den gutmeinenden aber nicht gesellschaftsfähigen Silicon Valley Millionär Laird. Der zugeknöpfte Ned findet den peinlichen Laird absolut unangebracht für seine Tochter. Die einseitige Rivalität und Neds panische Reaktionen eskalieren als er feststellt, dass er keinen Einfluss in der glamourösen High-Tech Welt hat und Laird kurz davor ist, seiner Tochter einen Heiratsantrag zu machen."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.