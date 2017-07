MacBook-Pro-Akkutausch in Eigenregie: iFixit bietet Komplett-Kits an

06. Jul 2017 19:30 Uhr - Redaktion

209 Euro verlangt Apple für den Wechsel eines schwachen Akkus bei einem MacBook-Pro-Modell mit Retina-Display außerhalb der Garantie. Der Austausch kann wahlweise in einem Ladengeschäft des Herstellers oder bei einem autorisierten Apple-Service-Provider erfolgen. Günstiger geht es in Eigenregie – passende Komplett-Kits hat nun iFixit auf den Markt gebracht.









Sie kosten ab 99,95 Euro und werden für MacBook-Pro-Retina-Modelle ab dem Baujahr 2012 angeboten. Die Energiespeicher haben eine Kapazität zwischen 5950 und 8230 mAh. iFixit liefert außerdem Handschuhe, Werkzeug und weitere benötigte Materialien für den Akkutausch mit. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist online verfügbar.

Allerdings sollten nur technisch versierte Nutzer den Austausch vornehmen, die über entsprechende Erfahrungen verfügen. Bereits ein kleiner Fehler kann einen irreparablen Schaden an der Hauptplatine verursachen und das MacBook Pro unbrauchbar machen. In seinem EU-Online-Shop bietet iFixit eine versandkostenfreie Lieferung ab einem Bestellwert ab 70 Euro an.