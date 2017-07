06. Jul 2017 16:00 Uhr - Redaktion

Während hinter dem Apple-Pay-Starttermin in Deutschland weiterhin ein dickes Fragezeichen steht, macht die Konkurrenz Nägel mit Köpfen. Paydirekt, ein von deutschen Banken und Sparkassen betriebener Online-Bezahldienst, hat heute eine bedeutende Neuerung eingeführt: direkte Geldtransfers zwischen zwei Nutzern von Smartphone zu Smartphone.

"Ab sofort können Privatpersonen Geldbeträge über die Paydirekt-App von Smartphone zu Smartphone senden. Die Funktion wird zunächst für die Kunden der Commerzbank, comdirect, Deutsche Bank, Hypovereinsbank, der Oldenburgischen Landesbank und der Postbank sowie schrittweise für die Kunden der genossenschaftlichen Finanzgruppe freigeschaltet", ließ das Unternehmen heute verlauten. Weitere Banken und Sparkassen sollen schrittweise ergänzt werden.









Paydirekt erlaubt ab sofort Geldtransfers von iPhone zu iPhone.

Bild: Paydirekt. Bild: Paydirekt.





Um Geld zu senden, öffnet der Nutzer die App, wählt die E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer des Empfängers aus, gibt den Betrag ein und bestätigt die Zahlung mit "Senden". Eine Eingabe von IBAN oder TAN ist laut Paydirekt nicht erforderlich. Ist der Empfänger mit diesen Kontaktdaten bereits bei Paydirekt registriert, erhält er das Geld direkt auf sein Girokonto.

Der Vorteil ist, dass die sensiblen Kontodaten nicht an den Empfänger übermittelt werden, sondern im geschützten Bereich des Online-Banking bleiben. In der Paydirekt-App erhält der Absender einen Überblick sowohl über alle Zahlungen an Freunde als auch über die Online-Einkäufe, die er mit Paydirekt getätigt hat. Die Paydirekt-App fürs iPhone steht kostenlos zum Download (iOS-App-Store-Partnerlink) bereit und läuft ab iOS 9.0. Der Bezahldienst bietet auch eine Android-Software an. Geldtransfers zwischen iOS und Android werden unterstützt.

Apple Pay unterstützt die Nutzer-zu-Nutzer-Überweisungen ab dem für September erwarteten iOS 11. Allerdings steht Apple Pay in Deutschland immer noch nicht zur Verfügung. Während Apple Pay eine Kreditkarte voraussetzt, wird für Paydirekt lediglich ein Girokonto benötigt.