Redshift-Entwickler veröffentlicht Sonnenfinsternis-App für iOS

06. Jul 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Der Softwarehersteller Maris Technologies - bekannt durch die Astronomiesoftware Redshift - und der Verlag United Soft Media haben einen Sonnenfinsternis-App für iPhone und iPad (iOS-App-Store-Partnerlink) veröffentlicht. Sie erklärt Hintergründe zu dem Himmelsereignis, gibt Tipps für das Beobachten einer Sonnenfinsternis und bietet vier Simulations-Modi.









Screenshot der Sonnenfinsternis-App.

Bild: United Soft Media. Bild: United Soft Media.





Die ab iOS 8.0 lauffähige App kostet 2,29 Euro und enthält Daten zu allen Sonnenfinsternissen im Zeitraum 1990 bis 2100. Sie liegt auch auf Deutsch vor und bietet vier interaktive Finsternis-Simulationen: Ansicht vom aktuellen Standort, Ansicht vom besten Standort, Ansicht aus der Erdumlaufbahn und Ansicht von der Sonne. Die Software liefert Daten für eine Live-Beobachtung (zeitlicher Höhepunkt, Koordinaten, Wetterinformationen...) und enthält darüber hinaus Illustrationen und Videos.

"Wie entsteht eine Sonnenfinsternis? Wie verläuft der Mondschatten bei der nächsten Finsternis? Wo ist die Sonnenfinsternis am besten zu beobachten und was ist dabei zu beachten? Erleben Sie die Sonnenfinsternis 2017 sowie viele vorangegangene und folgende Sonnenfinsternisse anschaulich per interaktiver Simulation. Finden Sie heraus, wo man die Sonnenfinsternis am besten beobachten kann. Erleben Sie das Himmelsereignis von der Sonne aus. Erfahren Sie alles Wissenswerte zum Himmelskörper Sonne, zur Entstehung einer Sonnenfinsternis und holen Sie sich Tipps zur Sonnenfinsternis-Beobachtung", so United Soft Media.