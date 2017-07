Apple kürt Rennspiel "Ridge Racer Slipstream" zur Gratis-App der Woche

07. Jul 2017 11:00 Uhr - Redaktion

Nach einer Woche Pause setzt Apple die beliebte Aktion "Gratis-App der Woche" fort. Ab heute kann das Rennspiel "Ridge Racer Slipstream" (iOS-App-Store-Partnerlink) kostenlos für iPhone, iPad und iPod touch heruntergeladen werden. Das Spiel bietet zwölf Rennwagen mit 300 Anpassungsmöglichkeiten, zehn Schauplätze mit 20 Strecken sowie Karriere-, Mehrspieler- und Arcade-Modus.









"Autos und Tuning sind dein Ding, doch du willst keinen Stress mit dem TÜV? Dann beweise in diesem Kult-Racer in verschiedenen Spielmodi dein Können und schalte mit den verdienten XP neue Teile für deinen Traumboliden frei. Anschließend kannst du ihn dann mit neuen Features wie einem stärkeren Motor gegen Freunde oder Gamer weltweit zurück auf die Strecke schicken", so Apple über das Spiel.

"Ridge Racer Slipstream" läuft ab iOS 7.0 und kostet normalerweise 3,49 Euro. Der kostenlose Download ist bis zum kommenden Donnerstag möglich. Details zum Spiel zeigt das eingebettete Video.