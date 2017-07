Grafischer Editor für Textsatzsystem LaTeX: Compositor im Betatest

07. Jul 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Der österreichische Entwickler Karl Traunmüller hat mit Compositor einen grafischen LaTeX-Editor für den Mac vorgestellt. Das Programm habe sich rund zwei Jahre in der Entwicklung befunden und sei in puncto Oberfläche an die Apple-Textverarbeitung Pages angelehnt, erläutert Traunmüller.









Compositor wird mit einer vollständigen LaTex-Distribution geliefert und setzt mindestens OS X El Capitan voraus. Quellcode-Bearbeitungen mitsamt Compilierung sind in Compositor nicht erforderlich, die Eingabe erfolgt direkt im WYSIWYG-Editor mit sofortigem Rendering. Bei Bedarf kann jedoch ein Inline-Quelltexteditor eingeblendet werden. Compositor unterstützt bereits bestehende LaTeX-Dokumente und kann mit Packages erweitert werden.

Compositor befindet sich im öffentlichen Betatest und soll im Oktober in der finalen Version 1.0 erscheinen. Bis dahin sollen einige noch bestehende Beschränkungen aufgehoben, Fehler korrigiert und Feinschliff vorgenommen werden. Als Preis sind 20 US-Dollar geplant, wobei derzeit ein 50prozentiger Einführungsrabatt angeboten wird. Wie Compositor funktioniert, zeigt das eingebettete Video.