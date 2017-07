Mac-App-Store: Hoher Rabatt auf Aufgabenverwaltung Vitamin-R

11. Jul 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Der Softwarehersteller publicspace.net bietet die Aufgabenmanagementsoftware Vitamin-R vorübergehend mit einem hohen Rabatt an. Die ab OS X Yosemite lauffähige Anwendung ist im Mac-App-Store (Partnerlink) für 2,29 statt 27,99 Euro erhältlich. Vitamin-R ermöglicht die Erfassung und Verwaltung von Aufgaben aller Art.









Screenshot von Vitamin-R.

Bild: publicspace.net. Bild: publicspace.net.





Umfangreiche Aufgaben lassen sich in kleine, in zehn bis 30 Minuten zu erledigende Tasks aufteilen. Die Anwendung hilft dem Anwender durch anpassbare Notifikationen, sich auf die aktuelle Aufgabe zu fokussieren. Außerdem kann Vitamin-R den User an regelmäßige Pausen erinnern und entspannende Hintergrundgeräusche abspielen. Zum weiteren Funktionsumfang gehören Erfassung von Arbeitszeiten für Projekte oder Kunden zur Rechnungserstellung, Synchronisation mit der iOS-Version, umfangreiche Statistiken und Unterstützung für die Zeitmanagement-Methode Pomodoro.

Vitamin-R liegt auf Englisch vor, ist mit dem aktuellen Betriebssystem macOS Sierra kompatibel und erhält regelmäßig Updates. Eine Demoversion steht auf der Web-Site des Herstellers zum Download bereit.