Ticker: Updates für Synology-Speichersysteme und VeraCrypt; Neuerungen von iOS 11 Beta 3

11. Jul 2017 20:15 Uhr

Update für Synology-Speichersysteme - die Version 6.1.2-15132-1 des DiskStation Manager schließt eine gefährliche Sicherheitslücke in der Open-Source-Software FFmpeg und behebt weitere Fehler. +++ VeraCrypt in Version 1.21 erschienen - die neue Version der kostenlosen Verschlüsselungssoftware verbessert die Stabilität und behebt Fehler. Ende Juni wurde die Version 1.2 mit Leistungsoptimierungen veröffentlicht. +++ Neuerungen von iOS 11 Beta 3 - ein Video zeigt die zahlreichen kleineren Änderungen in der aktuellen Betaversion des neuen Mobilbetriebssystems.