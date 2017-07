Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Actionfilm Assassin’s Creed im Angebot

12. Jul 2017 10:15 Uhr - Redaktion

Fans von Videospielen ist Assassin’s Creed wahrscheinlich ein Begriff. Die Action-Adventure-Reihe ging im Jahr 2007 an den Start und umfasst mittlerweile zehn Teile. Ende letzten Jahres kam eine Verfilmung von Assassin’s Creed in die Kinos. Der knapp zweistündige Film mit Michael Fassbender in der Hauptrolle wird im Rahmen der Aktion Movie-Mittwoch heute vergünstigt zum Ausleihen im iTunes-Store (Partnerlink) für 1,99 Euro angeboten.









Bild: Apple. Bild: Apple.





Die Handlung: "Mit einer revolutionären Technologie, die seine genetischen Erinnerungen entschlüsselt, erlebt Callum Lynch die Abenteuer seines Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts. Callum erkennt, dass er von einem mysteriösen Geheimbund, den Assassinen, abstammt und sammelt unglaubliches Wissen und Fähigkeiten, um sich dem unterdrückenden und mächtigen Templerorden in der Gegenwart entgegenzustellen."

Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.