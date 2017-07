Apple: Neue Fotografie-Tutorials für das iPhone

18. Jul 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Im Mai hat Apple mehrere Tutorials veröffentlicht, die Tipps für die optimale Nutzung der iPhone-Kamera geben. Die kurzen, einprägsamen Videos drehen sich zum Beispiel um Porträt- und Nahaufnahmen, Selfies, das Fotografieren ohne Blitz und Panoramas. Sie richten sich an Einsteiger, die sich bislang nicht näher mit der iPhone-Fotografie beschäftigt haben. Nun setzt Apple die Reihe mit sieben neuen Tutorials fort.









Sie befassen sich mit Themen wie "So fotografierst du mit wenig Licht mit dem iPhone 7", "So konvertierst du zu schwarzweiß mit dem iPhone 7" oder "So fotografierst du Standbilder beim Filmen mit dem iPhone 7". Die Filme sind bis zu einer Minute lang und auf der dazugehörigen Web-Seite und auf dem YouTube-Kanal von Apple Deutschland zu finden.

Apple stellt in den insgesamt 20 Filmen zwar das iPhone 7 (Plus) in den Vordergrund, die meisten Tutorials dürften aber auch für Besitzer älterer Modelle von Interesse sein, da auch grundsätzliche Vorgehensweisen für die Fotografie vermittelt werden.









Die iPhone-Kamera hat in den letzten zehn Jahren gewaltige Entwicklungssprünge gemacht. Konnte das erste iPhone lediglich Zwei-Megapixel-Bilder in – für heutige Verhältnisse – schlechter Qualität aufnehmen, verfügt das iPhone 7 Plus über eine Zwölf-Megapixel-Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv, optischem Zoom, optischer Bildstabilisierung und Vierfach-LED-Blitz. Die von Apple bereitgestellten Tutorials richten sich vorrangig an Einsteiger, die ihre Kenntnisse für das Fotografieren mit dem iPhone erweitern oder auffrischen wollen.