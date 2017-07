MagSafe für USB-C-Mobilmacs: Neues Projekt wirbt um Unterstützer

18. Jul 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Das Fehlen des magnetischen Ladesteckers MagSafe gehört unverändert zu den größten Kritikpunkten an MacBook (ab Baureihe 2015) und MacBook Pro (ab Baureihe 2016). Mit BreakSafe und Snapnator existieren bereits zwei Drittanbieter-Lösungen, die eine ähnliche Funktionalität bieten, und mit Bolt steht ein drittes Projekt in den Startlöchern. Nun wurde ein weiteres Produkt angekündigt, das sich in der Tradition von MagSafe sieht.

MagC sucht über eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter momentan Unterstützer, wobei das Finanzierungsziel bereits weit übertroffen wurde. Laut den Machern aus Seattle soll sich MagC in zwei Punkten von der Konkurrenz abheben. Erstens stellt die Lösung bis zu 100 Watt für das Aufladen von Mobilmac-Akkus bereit, zweitens leitet MagC auch Datensignale durch und kann daher in Verbindung mit USB-C-Docks und –Hubs verwendet werden. MagC ist mit einer weißen LED ausgestattet, die bei einem laufenden Ladevorgang hell leuchtet.









MagC besteht aus zwei Komponenten: einem schmalen, magnetischen Adapter für USB-C und einem abgewinkeltem, magnetischen Verbindungsstück, an das ein handelsübliches USB-C-Kabel angeschlossen wird. Das magnetische Verbindungsstück lässt sich in jeder Richtung anstecken. Bei stärkerem Ziehen am Kabel wird die Verbindung zum Mobilmac gelöst – die Gefahr, dass das Notebook herunterfällt und beschädigt wird, wird so gebannt.

MagC kann sowohl an reinen USB-C-Ports als auch an kombinierten USB-C-/Thunderbolt-3-Schnittstellen verwendet werden. Das Produkt soll im Dezember zum Preis von 49 US-Dollar auf den Markt kommen. Im Rahmen der Kickstarter-Kampagne sind Vorbestellungen zum Preis von 29 US-Dollar inklusive kostenfreiem weltweitem Versand möglich.