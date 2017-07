Photoshop Lightroom: Performance-Probleme bei der Mac-Version, Update für iOS-App

18. Jul 2017 19:30 Uhr - Redaktion

Adobe hat heute Photoshop Lightroom in der Version 2.8 für iPhone und iPad veröffentlicht (iOS-App-Store-Partnerlink). Ein neues Pinselauswahlwerkzeug soll hochpräzise Korrekturen mit einem einfachen Wisch ermöglichen, während die App-interne Kamera vor der Aufnahme nun überbelichtete Bereiche anzeigt, um dem Nutzer Anpassungen zu ermöglichen.

"Mit dem neuen Pinselauswahlwerkzeug nehmen Sie jetzt hochpräzise Korrekturen ganz einfach per Wisch vor. Sie wenden selektiv die Belichtung, Helligkeit, Klarheit und andere Parameter in einem bestimmten Bereich eines Fotos an. 3D-Touch-Unterstützung zur drucksensitiven Anwendung von Verbesserungen auf Geräten, die 3D Touch unterstützen", erläutert der Hersteller.









Ebenfalls neu in Photoshop Lightroom 2.8 sind eine verbesserte virtuelle Waage mit haptischem Feedback, Stabilitätsoptimierungen, eine direkte Steuerung zum Anpassen von Rauschreduzierung und Schärfe und eine erweiterte Unterstützung von Kamera-Rohdaten. Zur Nutzung des vollen Leistungsumfangs der App ist ein Creative-Cloud-Abonnement erforderlich. Die Software setzt mindestens das iOS 9.3 voraus.

Unterdessen hat Adobe eingeräumt, dass bei der Mac-Version von Photoshop Lightroom Performance-Probleme bestehen, die unter anderem den Import, bestimmte Bearbeitungswerkzeuge und das Vergleichen von Bildern betreffen. Nutzer des Programms werden aufgerufen, sich an einer Online-Umfrage zu beteiligen und die aus ihrer Sicht größten Leistungsbremsen zu benennen. Man nehme das Feedback ernst und wolle daran arbeiten, die Probleme zu beheben, verspricht Produktmanager Tom Hogarty.