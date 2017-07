Pioneer-Kopfhörer Rayz Plus erhalten Unterstützung für "Hey Siri"

18. Jul 2017 16:15 Uhr - Redaktion

Pioneer hat zwei Neuerungen für die exklusiv von Apple vertriebenen In-Ear-Kopfhörer Rayz Plus vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt die Begleit-App für iPhone und iPad (iOS-App-Store-Partnerlink) nun erstmals auch auf Deutsch vor.

Die Software sorgt unter anderem dafür, dass die Musikwiedergabe gestoppt wird, wenn der Nutzer beide Ohrstöpsel abnimmt – und automatisch wieder startet, sobald sie eingesetzt wurden. Außerdem bietet die Reyz-App eine dynamische Rauschunterdrückung, eine intelligente Stummschaltung, einstellbare Equalizer-Profile und einen Stromsparmodus.









Die In-Ear-Kopfhörer Rayz Plus unterstützen ab sofort "Hey Siri".

Nach der Installation der aktualisierten Rayz-App (Version 1.3.5) wird automatisch ein Firmware-Update (Version 2.8) auf den Kopfhörern aufgespielt, das als wichtigste Neuerung die Aktivierung der iOS-Sprachassistentin Siri per Zuruf ("Hey Siri") ermöglicht, auch wenn sich das iPhone gerade in der Tasche befindet. Dazu wird das Mikrofon von Rayz Plus dauerhaft aktiviert.

Die Rayz Plus werden über die Lightning-Schnittstelle mit einem iPhone, iPad oder iPod touch verbunden und kosten 179,95 Euro. Sechs Paar Ohreinsätze aus Silikon und drei Paar Ohreinsätze aus Schaumstoff (jeweils in verschiedenen Größen) werden mitgeliefert.