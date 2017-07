Firefox für iOS erhält Nachtmodus und QR-Code-Scanner

20. Jul 2017 17:45 Uhr - Redaktion

Mozilla hat den Web-Browser Firefox in der Version 8.0 für iPhone und iPad veröffentlicht (iOS-App-Store-Partnerlink). Das Update ergänzt einen Nachtmodus, der bei dunkler Umgebung die Augen schonen soll.









Firefox für iOS nutzt Apples WebKit-Engine.

Bild: Mozilla Corporation. Bild: Mozilla Corporation.





Die Darstellung für neue Tabs wurde überarbeitet, sie zeigt nun die zuletzt aufgerufenen Web-Sites und wichtige Informationen von früheren Besuchen an. Ebenfalls neu ist ein QR-Scanner zum Auslesen von QR-Codes. Ferner lassen sich nun Tabs automatisch an andere Firefox-Installationen übertragen (via Firefox Sync).

Der Web-Browser läuft ab iOS 9.0 und nutzt WebKit zur Seitendarstellung, da Apple auf seinem Mobilbetriebssystem keine anderen Render-Engines zulässt. Firefox für iOS synchronisiert auf Wunsch Lesezeichen, Zugangsdaten und Chronik mit den Versionen für Mac, Windows, Linux und Android.