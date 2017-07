Ticker: Rabatte auf USB-C-Hub mit HDMI und "Day of the Tentacle Remastered"; Update für Synology-Speichersysteme

20. Jul 2017 19:30 Uhr - Redaktion

Rabatt auf USB-C-Hub mit HDMI - das Aukey-Produkt für MacBook (Pro) bietet vier USB-A-Ports, einen HDMI-Ausgang für Monitore, eine USB-C-Schnittstelle und ein integriertes USB-C-Anschlusskabel und ist kurzzeitig für 29,99 statt 38,99 Euro erhältlich (Partnerlink; auf "Aktuelle Angebote" klicken und Gutschein aktivieren). +++ Update für Synology-Speichersysteme - die Version 6.1.3-15152-1 des DiskStation Manager schließt eine gefährliche Sicherheitslücke in der Open-Source-Software Samba. +++ "Day of the Tentacle Remastered" für iOS zum Sonderpreis - die Neuauflage des Abenteuerspielklassikers ist kurzzeitig für 2,29 statt 5,49 Euro erhältlich (iOS-App-Store-Partnerlink).