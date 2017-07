21. Jul 2017 15:45 Uhr - Redaktion

Jedes Jahr gibt das Wirtschaftsmagazin Fortune die Rangliste Global 500 heraus. Darin werden die weltgrößten Firmen anhand der Kennziffern Umsatz und Gewinn aufgeführt. Nun hat Fortune ein neues Global-500-Ranking vorgelegt. Beim Umsatz liegt Apple zwar "nur" auf dem neunten Platz, gleichzeitig wurde der Mac- und iPhone-Hersteller jedoch zum weltweit profitabelsten Unternehmen gekürt.









Ranking: Apple ist das profitabelste Unternehmen der Welt.

Bild: fortune.com. Bild: fortune.com.





Trotz eines 15prozentigen Gewinneinbruchs konnte Apple den Titel verteidigen. Der Nettoprofit lag im Geschäftsjahr 2016 bei 45,7 Milliarden US-Dollar – kein anderes Unternehmen auf diesem Planeten verdiente mehr. Die Plätze zwei bis acht belegen Banken bzw. Finanzdienstleister, erst auf dem neunten Platz folgt wieder ein Unternehmen aus der IT-Branche, die Google-Muttergesellschaft Alphabet, die einen Gewinn von 19,5 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Andere bekannte Technologiefirmen wie Microsoft, IBM, Intel und Facebook folgen etliche Plätze später.

Für das laufende Apple-Geschäftsjahr rechnen Analysten sowohl mit einem Umsatz- als auch mit einem Gewinnplus. In den ersten beiden Quartalen legte der Computerpionier in beiden Bereichen zu, für das dritte Quartal wird eine Fortsetzung dieses Trends erwartet. Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete Apple Einnahmen in Höhe von 215,6 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Der Spitzenreiter Walmart kam auf 485,8 Milliarden US-Dollar.