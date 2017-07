Apple nimmt weitere Veränderung im Top-Management vor

24. Jul 2017 15:15 Uhr - Redaktion

Erst in der vergangenen Woche hat Apple eine bedeutende Neuerung auf Managementebene bekanntgegeben. Mit einem neugeschaffenen Chefposten für China will das Unternehmen dem Wachstum des bevölkerungsreichsten Landes der Erde Rechnung tragen. Nur wenige Tage später gibt es eine weitere Personalentscheidung beim Mac- und iPhone-Hersteller. Bereits seit dem Jahr 1988 ist Deirdre O'Brien für Apple tätig, nun wurde sie zur neuen Personalchefin berufen.

Apple nennt den Posten "Vice President of People". O'Brien wird alle Human-Resources-Funktionen einschließlich Ausbildung, Personalsuche, Leistungen, Vergütungen und Business-Support leiten, sowie die Apple University beaufsichtigen. Zuvor war sie als "Vice President Worldwide Sales and Operations" für Verkauf und Tagesgeschäft zuständig.









Apple Park: Die neue Apple-Firmenzentrale in Cupertino.

O'Brien ist direkt Apple-Chef Tim Cook unterstellt. "Solange ich bei Apple bin, ist Deirdre das verbindende Element, dass unsere Teams aus dem operativen Geschäft, Verkauf, Marketing und Finanzen zusammenschweißt, um Produkte an unsere Kunden zu liefern", lobt der CEO seine neue Personalchefin. Sie habe in den letzten 20 Jahren bei jeder Hardware-Vorstellung eine führende Rolle innegehabt.

"Ich liebe Apple und wie so viele meiner Kollegen fühle ich mich geehrt, es zu meinem Lebenswerk gemacht zu haben. [...] Es ist ein Privileg mit so einem vielfältigen und talentierten Team zu arbeiten und ihnen zu helfen, sich hier bei Apple weiterzuentwickeln", so O'Brien. "Vice President" beschreibt die Managementebene direkt unterhalb von Apples Führungsriege, bestehend aus CEO, COO, CFO, CDO und den "Senior Vice Presidents".