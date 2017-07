Instant-Messenger Telegram: Verbesserter Fotoeditor, selbstzerstörende Medien jetzt in allen privaten Chats

24. Jul 2017 12:15 Uhr - Redaktion

Zu den wichtigsten Merkmalen des nichtkommerziellen Instant-Messaging-Projekts Telegram gehören sogenannte geheime Chats, bei denen alle Inhalte automatisch nach einer vorgegebenen Zeitspanne gelöscht werden. Nun haben die Entwickler die Funktion verbessert.

Beginnend mit der am Wochenende veröffentlichten Version 4.2 (iOS-App-Store-Partnerlink) können jetzt in allen privaten Unterhaltungen (und nicht mehr nur explizit in geheimem Chats) Bilder und Videos mit einem Timer veröffentlicht werden – nach der gewählten Zeitspanne werden die Medien automatisch gelöscht. Dazu wird vor dem Versand einfach auf die kleine Stoppuhr getippt.

Der integrierte Bildeditor wurde vollständig überarbeitet und soll einfacher zu bedienen sein. Nutzerprofile lassen sich nun um eine Kurzbeschreibung ergänzen, darüber hinaus wurde der Download von Medien in sehr großen Gruppen beschleunigt.









Screenshot von Telegram unter macOS.

Bild: Telegram. Bild: Telegram.





Telegram ist kostenlos und unterstützt neben Textchats auch Audiogespräche, alle Verbindungen sind verschlüsselt. Clients gibt es auch für den Mac (läuft ab OS X El Capitan; native Anwendung) sowie für Linux, Windows, Web und Android. Die iPhone- und iPad-App läuft ab iOS 6.0 und damit auch auf älterer Hardware.

Von WhatsApp unterscheidet sich der Dienst unter anderem durch einen cloudbasierten Ansatz, automatische Löschung inaktiver Konten sowie geheime Chats mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und automatischem Löschen von Mitteilungen nach einer vorgegebenen Zeitspanne.

Außerdem wird für die Nutzung von Telegram nicht zwingend eine Mobilfunknummer benötigt, eine Festnetznummer genügt. Durch die Wahl eines Benutzernamens lässt sich Telegram verwenden, ohne Gesprächspartnern die eigene Rufnummer mitteilen zu müssen. Nähere Informationen zu dem Dienst sind in der deutschsprachigen FAQ zu finden.