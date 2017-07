Kanex: Drahtloser Spiele-Controller für iPhone, iPad und Apple TV

26. Jul 2017 15:30 Uhr - Redaktion

Der kalifornische Zubehörhersteller Kanex hat die Verfügbarkeit von GoPlay Sidekick bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um einen drahtlosen Spiele-Controller für iPhone, iPad, iPod touch und Apple TV.









GoPlay Sidekick: Bluetooth-basierter Spiele-Controller für iOS-Hardware und Apple TV.

Bild: Kanex.





GoPlay Sidekick ist mit zwei analogen Joysticks, einem Steuerkreuz, vier Action-Buttons und zwei Trigger-Buttons ausgestattet. Die Datenübertragung erfolgt über die Funkschnittstelle Bluetooth. Der integrierte Akku soll mit voller Ladung bis zu 20 Stunden durchhalten und kann über ein Lightning-Kabel mit Strom versorgt werden.

Der von Apple zertifizierte Controller kostet 59,95 Euro und wird mit Transportschale geliefert, auf die ein iPhone oder iPod touch fürs Spielen in Schräglage gestellt werden kann. Für den Versand nach Europa berechnet Kanex 20 US-Dollar. In einigen Wochen wird GoPlay Sidekick in Deutschland via Amazon erhältlich sein.