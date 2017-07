WhatsApp: Eine Milliarde Menschen nutzen den Dienst täglich.

27. Jul 2017 14:00 Uhr - Redaktion

WhatsApp hat nach eigenen Angaben einen weiteren Meilenstein erreicht. Wie die Facebook-Tochter mitteilte, wird der Dienst inzwischen jeden Tag von einer Milliarde Menschen genutzt. Die Marke von einer Milliarde aktiver User pro Monat hat WhatsApp bereits Anfang 2016 überschritten.

Heute gibt es 1,3 Milliarden aktiver WhatsApp-Nutzer pro Monat. Täglich werden 55 Milliarden Nachrichten versendet sowie 4,5 Milliarden Fotos und eine Milliarden Videos geteilt. Der Facebook Messenger kommt auf rund 1,2 Milliarden Nutzer pro Monat. Facebook selbst hat zwei Milliarden monatlich aktive User.









Bild: WhatsApp. Bild: WhatsApp.





WhatsApp ist aufgrund der Nähe zu Facebook weiterhin umstritten. Vor allem die im Sommer 2016 erfolgte Ankündigung, Nutzerdaten von WhatsApp zu Facebook zu übertragen, sorgte für Wirbel. In Deutschland wehren sich Datenschützer mit Erfolg dagegen: Hierzulande bleibt die Datenweitergabe vorerst verboten. Plattformübergreifende, auf den Schutz der Privatsphäre bedachte Alternativen sind Telegram und Threema.

WhatsApp für das iPhone ist kostenlos und läuft ab iOS 7.0 (Videochats erfordern mindestens das iOS 8.0). Der Mac-Client ist direkt bei WhatsApp oder im Mac-App-Store (Partnerlink) zu finden. Die Facebook-Tochterfirma kündigte vor kurzem eine Neuerung an: Künftig werden sich bereits verschickte Nachrichten zurückrufen lassen – sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats.