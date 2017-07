Apple aktualisiert EndNote-Plugin für Textverarbeitung Pages

28. Jul 2017 18:30 Uhr - Redaktion

Apple hat das EndNote-Plugin für die Textverarbeitung Pages in der Version 3.1 veröffentlicht. Zu den Änderungen machte der Hersteller keine Angaben. Die kostenlose Erweiterung bindet die Literaturverwaltung an die Mac-Textverarbeitung an.









Bürosoftware iWork: EndNote-Plugin für Mac-Version von Pages aktualisiert.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Das Plugin setzt mindestens macOS Sierra und Pages 6.2 voraus. Nach der Installation lassen sich Zitate aus der EndNote-Datenbank in Pages-Dokumente einfügen. Pages hat zuletzt Mitte Juni ein Update erhalten. Mit der Version 6.2 hat Apple die Funktion "Verkettete Textfelder" wieder eingeführt und weitere Verbesserungen implementiert.