Apple-Video: Dwayne "The Rock" Johnson bewirbt Siri

31. Jul 2017 19:30 Uhr - Redaktion

In der vergangenen Woche veröffentlichte Apple einen iPhone-Werbespot zur Sprachassistentin Siri mit dem bekannten Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson in der Hauptrolle. Nun hat der Hersteller den knapp vierminütigen Film in einer deutschen Fassung ins Netz gestellt.









"Du solltest niemals, niemals!, unter keinen Umständen, unterschätzen, wie viele Dinge Dwayne Johnson mit Siri an einem einzigen Tag erledigen kann. Erlebe, wie der beschäftigtste Schauspieler der Welt und Siri den Tag dominieren", so Apple über den Clip. Außerdem hat das Unternehmen die Informationsseite zu Siri überarbeitet. Dort werden Anwendungsbeispiele aus der Praxis vorgestellt. Seit macOS Sierra ist Siri auch beim Mac-Betriebssystem integriert.