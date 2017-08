Apple-Chef verspricht weitere Mac-Innovationen für den Herbst

02. Aug 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Apple hat in der letzten Nacht auf der Bilanzpressekonferenz einige Details zum Geschäftsverlauf der Mac-Sparte im vergangenen Quartal genannt. Demnach habe der Mac in China und Japan neue Absatzrekorde aufgestellt, während die installierte Basis innerhalb eines Jahres im zweistelligen Prozentbereich gewachsen sei und bald die 100-Millionen-Marke erreichen dürfte. Für den Herbst stellte Apple weitere Innovationen in Aussicht.

"Wir sind stolz, die besten Computer der Welt herzustellen, und wir freuen uns, in den kommenden Monaten weitere Innovationen zu präsentieren", sagte Firmenchef Tim Cook. Dies lässt darauf schließen, dass Apple im Herbst neben der Einführung von iMac Pro und macOS Sierra weitere Ankündigung vornehmen wird. Beispielsweise ist eine Aktualisierung des Mac mini überfällig. Gerüchten zufolge soll sich ein neues Modell in der Entwicklung befinden, das verstärkt den Anforderungen professioneller Nutzer gerecht wird.









Möglicherweise gibt Apple im Herbst auch einen ersten Ausblick auf den neuen, erweiterbaren Mac Pro, der im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird. Apple hatte im Frühjahr eingeräumt, dass der aktuelle Mac Pro eine Fehlentwicklung gewesen sei, mit der man den Bedürfnissen vieler User nicht entsprochen habe (Stichwort Erweiterbarkeit und regelmäßige Produktupgrades). Aber auch beim MacBook Pro könnte sich etwas tun. Bei der aktuellen Modellreihe ist die Beschränkung auf nur 16 GB Arbeitsspeicher ein großer Kritikpunkt, der das Einsatzgebiet des Notebooks beschränkt. Auch über Xeon-Prozessoren im MacBook Pro wurde immer wieder spekuliert.

Apple betont die hohe Kundenzufriedenheit mit dem Mac. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage habe hier einen Wert von 97 Prozent ergeben, ließ das Unternehmen verlauten. Wäre der Mac-Geschäftsbereich ein eigenständiges Unternehmen, so würde dieses mit einem Umsatz von etwa 25 Milliarden US-Dollar zu den 100 größten US-Firmen zählen.