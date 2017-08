Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Drama "T2: Trainspotting" im Angebot

02. Aug 2017 10:30 Uhr - Redaktion

Im Rahmen der Sonderaktion Movie-Mittwoch bietet Apple im iTunes-Store jede Woche einen aktuellen Film vergünstigt zum Ausleihen an. Nun ist ein neues Angebot online. "T2: Trainspotting" (Partnerlink) kann heute für 1,99 Euro in HD-Qualität ausgeliehen werden. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung des schottischen Filmdramas Trainspotting aus dem Jahr 1996 mit Ewan McGregor in einer der Hauptrollen.









Die Handlung: "Mit einer Gelegenheit fing alles an... durch Verrat brach alles auseinander. Seitdem sind zwanzig Jahre vergangen. Vieles hat sich verändert, vieles aber auch nicht. Mark Renton (Ewan McGregor) kehrt zu dem einzigen Ort zurück, an dem er jemals zu Hause war. Sie warten auf ihn: Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) und Begbie (Robert Carlyle). Trauer, Verlust, Freude, Rache, Hass, Freundschaft, Liebe, Sehnsucht, Angst, Reue, Diamorphin, Selbstzerstörung und Gefahr für Leib und Seele kann er nicht entkommen. Und alle wollen ihn gebürtig willkommen heißen..."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.