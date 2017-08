USB-C-Zusatzakku für MacBook und MacBook Pro

02. Aug 2017 15:00 Uhr - Redaktion

Der kalifornische Zubehörhersteller Mophie hat einen externen Akku mit USB-C-Schnittstelle für MacBook (2015, 2016 und 2017) und MacBook Pro (2016 und 2017) angekündigt. Die "Powerstation USB-C XXL" verfügt über eine Kapazität von 19.500 mAh und lädt den Akku von Mobilmacs mit bis zu 30 Watt.









Außerdem lässt sich gleichzeitig ein iPhone, iPad oder ein anderes Gerät via USB-A mit Strom versorgen (2,4A). Mit der "Powerstation USB-C XXL" kann selbst ein 15-Zoll-MacBook-Pro mehr als zweimal vollständig aufgeladen werden. Der Akku selbst wird über ein herkömmliches USB-Netzteil geladen und wiegt 390 Gramm.

Die "Powerstation USB-C XXL" kostet 149,95 Euro und wird auch von Apple (Ladengeschäfte und Online-Shop) vertrieben. Mophie gibt auf das Produkt zwei Jahre Garantie. Die Auslieferung beginnt in Kürze. Zwei USB-C-Kabel (C zu C und A auf C) gehören zum Lieferumfang.