Allein in der kanadischen Wildnis: Neues Survival-Adventure für den Mac

03. Aug 2017 15:30 Uhr - Redaktion

Mit "The Long Dark" ist ein neues Spiel für den Mac erschienen, das die Entwickler als "nachdenklichen Mix aus Erkunden und Survival" beschreiben. Der Hintergrund: Nach einem geomagnetischen Sturm muss der Spieler in der gefrorenen Wildnis im Norden Kanadas überleben. Auf Steam hat "The Long Dark" bereits rund 25.000 im Durchschnitt sehr positive Bewertungen erhalten.

"The Long Dark" bietet einen episodenbasierten Story-Modus ("Wintermute") sowie einen Überlebensmodus (Sandbox), der Spieler dazu anregt, eigenständig zu denken. Die nötigen Informationen werden angeboten, aber nie die Antworten selbst. Es gibt im Sandbox-Modus keinen Respawn, wenn die Spielfigur stirbt, muss von vorne angefangen werden. Daneben stehen verschiedene Herausforderungsmodi zur Verfügung. Das Spiel befand sich über drei Jahre im öffentlichen Betatest und wurde kontinuierlich mit Hilfe von Nutzerfeedback verbessert. Der Entwickler will auch künftig regelmäßig Updates bereitstellen.









"The Long Dark" kostet 31,99 Euro (derzeit gibt es zehn Prozent Einführungsrabatt) und setzt mindestens einen Core-i5-Prozessor, vier GB Arbeitsspeicher, einen AMD-, Intel- oder Nvidia-Grafikchip (HD Graphics 5000 oder besser) und OS X Mavericks voraus. Das Spiel ist nur auf Englisch vertont, die Oberfläche liegt jedoch auch auf Deutsch vor.

Aus der Spielbeschreibung: "Helles Licht erleuchtet den Nachthimmel. Der Wind wütet jenseits der dünnen Wände deiner Holzhütte. In der Ferne heult ein Wolf. Du betrachtest die mageren Vorräte in deinem Rucksack und wünschst dir die Tage zurück, an denen es noch Strom gab. Wie lange wirst du noch überleben?

The Long Dark ist ein nachdenklicher Mix aus Erkunden und Survival, bei dem Einzelspieler eigenständig denken und nach einem geomagnetischen Sturm eine ausgedehnte, gefrorene Wildnis erforschen müssen. Es gibt keine Zombies – nur dich, die Kälte und alle Bedrohungen, die Mutter Natur aufbringen kann."