Logitech: HomeKit-kompatible Heimüberwachungskamera jetzt erhältlich

03. Aug 2017 9:45 Uhr - Redaktion

Der Zubehörhersteller Logitech hat mit der Auslieferung der im Juni angekündigten Heimüberwachungskamera Circle 2 (Amazon-Partnerlink) begonnen. Sie kostet 198,90 Euro in der kabelgebundenen und 229 Euro in der drahtlosen Ausführung. Die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Vorgängermodell aus dem Jahr 2015 sind HomeKit-Unterstützung und die Verwendung in Außenbereichen.

Die Kamera nimmt mit Full-HD-Auflösung auf und überträgt das Bild live und verschlüsselt an iPhone, iPad oder iPod touch per kostenloser iOS-App (Partnerlink). Alternativ ist der Zugriff über eine Web-Oberfläche möglich. Bei besonderen Vorkommnissen wird der Anwender per Push-Benachrichtigung informiert. Zu den weiteren technischen Daten gehören ein Nachtsichtmodus, eine 180-Grad-Weitwinkelperspektive und eine Zwei-Wege-Funktion zum Sprechen und Hören.











Die verkabelte Variante (Stromversorgung mit USB-Netzteil) ist für die Daueraufzeichnung ausgelegt. Das kabellose Modell mit 6400-mAh-Energiespeicher ist für die punktuelle Aufzeichnung (bei Bewegung) konzipiert. Die Circle 2 bindet sich via WLAN (802.11n mit 2,4 oder fünf GHz) ins Netzwerk ein. Die Speicherung des Videomaterials erfolgt cloudbasiert, wobei die letzten 24 Stunden kostenfrei sind. Eine längere Speicherung kostet 3,99 Euro pro Monat (14 Tage) bzw. 9,99 Euro pro Monat (31 Tage).

"Intelligente Benachrichtigungen informieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon über bedeutsame Vorkommnisse – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. In der Mobil-App der Circle lassen sich Häufigkeit und Auslöser-Empfindlichkeit der Benachrichtigungen anpassen. Mit einem Circle Safe Premium-Abonnement können Sie den Benachrichtigungen außerdem entnehmen, wann eine Person erkannt wurde und (sobald Bewegungszonen definiert sind) wo genau das war", erläutert der Hersteller.

Logitech gibt auf das Produkt zwei Jahre Garantie. Eine Wandhalterung wird mitgeliefert. Optional erhältlich sind Halterungen für Fenster und Steckdosen sowie ein Reserve-Akku.