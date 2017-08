Mac-App-Store: Rabatte auf Spielereihe "Warhammer 40.000: Dawn of War II" und Rollenspiel Tyranny

04. Aug 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Vor knapp einem Jahr hat die beliebte Strategiespielreihe "Warhammer 40,000" den Sprung auf den Mac geschafft. Nun gibt es drei Titel der Serie kurzzeitig mit jeweils 50 Prozent Rabatt im Mac-App-Store. Auch das düstere Rollenspiel Tyranny wird vergünstigt angeboten.









"Warhammer 40,000: Dawn of War II" (Partnerlink) kostet 10,99 statt 21,99 Euro, ebenso "Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising" (Partnerlink). "Warhammer 40,000: Dawn of War II – Retribution" (Partnerlink) ist für 16,99 statt 32,99 Euro zu haben. Die Spiele laufen ab OS X Yosemite, bestimmte ältere Grafikchips werden nicht unterstützt, nähere Informationen dazu sind auf dieser Web-Seite zu finden. Das seit Juni auch für macOS erhältliche "Warhammer 40,000: Dawn of War III" gibt es hingegen (noch) nicht günstiger.









Bei dem Ende 2016 veröffentlichten Tyranny handelt es sich um ein düsteres Rollenspiel in einer fiktiven, mystischen Welt, in der dunkle Kräfte die Oberhand gewonnen haben. "Tyranny ist nicht einfach die x-te Neuauflage der klassischen 'Heldenreise', sondern stellt die archetypische Rollenspiel-Story auf den Kopf und erlaubt es dem Spieler, Gut und Böse auf völlig neue Weise zu erleben", verspricht der Hersteller Obsidian Entertainment, der bereits für "Pillars of Eternity" verantwortlich zeichnete.

Im Mac-App-Store (Partnerlink) ist Tyranny derzeit für 23,99 statt 49,99 Euro zu haben. Tyranny setzt mindestens einen Core-i5-Prozessor, 15 GB Speicherplatz, sechs GB Arbeitsspeicher, einen Grafikchip mit 1024 MB VRAM und OS X Yosemite voraus. Zu den am Mac unterstützten Grafikprozessoren machte der Hersteller keine Angaben – ein Mac jüngeren Baujahrs mit AMD- oder Nvidia-Grafikchip wird jedoch dringend empfohlen, um bei höheren Auflösungen möglichst flüssig spielen zu können.