Insider: Touch-ID im iPhone 8 angeblich endgültig vom Tisch

In der Gerüchteküche zeichnet es sich immer stärker ab, dass Apple beim iPhone 8 auf Touch-ID zugunsten einer Gesichtserkennung (möglicher Name: Face-ID) verzichten wird. Apple habe sich endgültig gegen die Integration eines Fingerabdruckscanners unter das Display entschieden, schreibt beispielsweise der in der asiatischen Zuliefererindustrie bestens vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo in einer Mitteilung an Investoren.

Nach Informationen des Insiders Mark Gurman will Apple bei der Vorstellung des iPhone 8 im September die Gesichtserkennung als schneller, genauer und sicherer als Touch-ID bewerben. Gurman beruft sich in seinem Tweet auf Quellen innerhalb des kalifornischen Unternehmens. Die Gesichtserkennung soll auf einem 3D-Sensor basieren. Apple habe in den letzten Jahren enorme Ressourcen in die Entwicklung des Features investiert, heißt es in der Gerüchteküche.





Apple’s pitch come September will be that Face ID is quicker, more secure, and more accurate than Touch ID. People inside Apple say it is. — Mark Gurman (@markgurman) 6. August 2017





Face-ID soll eine Entsperrung des Geräts innerhalb von Millisekunden ermöglichen. Dies soll auch dann funktionieren, wenn das Gerät auf dem Tisch liegt – es muss demnach nicht direkt vor das Gesicht gehalten werden. Auch Einkäufe via Apple Pay werden sich Gerüchten zufolge mit Face-ID autorisieren lassen.

Noch im Frühjahr gingen viele Beobachter davon aus, dass das iPhone 8 sowohl über einen Fingerabdruckscanner als auch eine Gesichtserkennung verfügen wird. Allerdings wurde die Touch-ID-Integration in der Folgezeit immer stärker in Frage gestellt. Demnach soll Apple mit Problemen bei der Einbettung des Sensors unter das Display zu kämpfen haben (beim iPhone 8 wird ein randloses Design ohne physischen Home-Button erwartet). In diesem Zusammenhang wurde auch über eine Verlagerung von Touch-ID auf die Rückseite oder in den Einschaltknopf spekuliert. Diese Gerüchte sind nun ebenfalls vom Tisch.