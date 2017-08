Elgato Cam Link: Livestream von DSLR, Actionkamera oder Camcorder an den Mac übertragen

09. Aug 2017 15:00 Uhr - Redaktion

Der in München beheimatete Zubehörhersteller Elgato hat mit Cam Link einen HDMI-auf-USB-3.0-Stick angekündigt. Er überträgt das Livesignal einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR), einer Actionkamera oder eines Camcorders an einen Mac.

Dazu wird das Aufnahmegerät per HDMI-Kabel mit Cam Link verbunden. Der Stick wird in eine USB-A-Schnittstelle eingesteckt. Die Übertragung des Videosignals erfolgt in HD-Auflösung (1080p bei 60 Hz). Laut Elgato wird die Kamera in allen Programmen als Webcam erkannt. Benötigt werden mindestens ein Vierkern-Core-i5-Prozessor und macOS Sierra.









Cam Link: Livesignal von Kameras an den Mac übertragen.

Bild: Elgato. Bild: Elgato.





"Mit Cam Link wird Ihre Kamera in all Ihren Apps als Webcam erkannt. Und dank genialer Qualität von bis zu 1080p60 genügt Ihr Stream auch höchsten Ansprüchen. Ultra-Low-Latency Technologie sorgt dafür, dass Sie auf Ihrer Plattform in Handumdrehen einsatzbereit sind. [...]

Bei der Aufnahme über Cam Link wird Ihr Content direkt auf Ihrer Festplatte gesichert. Und das Echtzeit-Feedback der Bildaufnahme ermöglicht es Ihnen, Ihre Szenen sofort zu optimieren", teilte das Unternehmen mit.

Cam Link kommt Mitte August in den Handel und kann zum Preis von 129,95 Euro bei Amazon (Partnerlink) vorbestellt werden. Ein USB-Verlängerungskabel wird mitgeliefert.