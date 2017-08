Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Tragikomödie "Mein Blind Date mit dem Leben" im Angebot

09. Aug 2017 10:15 Uhr - Redaktion

Im Rahmen der Sonderaktion Movie-Mittwoch bietet Apple im iTunes-Store jede Woche einen aktuellen Film vergünstigt zum Ausleihen an. Nun ist ein neues Angebot verfügbar. "Mein Blind Date mit dem Leben" (Partnerlink) kann heute für 1,99 Euro in HD-Qualität ausgeliehen werden. Die Tragikomödie basiert auf wahren Erlebnissen des Buchautors Saliya Kahawatte, der die Vorlage für den Film lieferte: Ein junger, fast erblindeter Mensch verschweigt beim Eintritt ins Berufsleben sein Handicap.









Nur heute: Tragikomödie "Mein Blind Date mit dem Leben" für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Die Handlung: "Prüfungen bestanden, Abi in der Tasche, und endlich den Traumjob finden. Klingt logisch, doch ganz so leicht läuft´s für den jungen Saliya dann doch nicht. Saliya verschweigt nämlich, dass er fast blind ist. Überraschenderweise funktioniert der Bluff aber tatsächlich und er bekommt die Stelle in einem Luxus-Hotel in München. Niemand ahnt etwas von seinem Handicap, nur sein Freund Max erkennt bald, was es mit Saliya auf sich hat und hilft ihm, jede noch so schwierige Lage zu bewältigen.









Wenn die anderen Kollegen Feierabend machen, übt Saliya bis in die Nacht die für seine Kollegen einfachsten Handschläge, bis er sie 'blind' beherrscht. Doch als er sich in Laura verliebt und durch sie in eine unvorhergesehene Situation gebracht wird, scheint alles, was er sich vorgenommen hat, zusehends aus den Fugen zu geraten. Basierend auf wahren Ereignissen wird die beeindruckend Geschichte von Saliya Kahawatte erzählt, der als Jugendlicher sein Augenlicht verlor, aber sich seine Träume bewahrt hat."

Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.