Ticker: Rabatt auf iTaskX; Update für Little Snitch; Blender 2.79 kommt

Rabatt auf iTaskX - die mit Microsoft Project kompatible Projektmanagementsoftware wird kurzzeitig mit 50 Prozent Rabatt für 70 statt 140 Euro angeboten. Eine Demoversion des ab OS X Yosemite lauffähigen Programms ist verfügbar. +++ Update für Little Snitch - die Version 4.0.2 bietet eine vereinfachte Migration von Little Snitch 3 und viele kleinere Bug-Fixes. Bei MacGadget können Sie eine Lizenz der Firewall-Software gewinnen. +++ Blender 2.79 kommt - die neue Version der kostenlosen Modelling-, Animations- und Rendering-Software befindet sich in der abschließenden Entwicklungsphase und bietet neben Hunderten Bug-Fixes auch einige Neuerungen (Denoising im Cycles-Renderer, zusätzliche Erweiterungen...).