Wikipedia-App für iPhone und iPad erhält historische Tagesübersicht und Nachtmodus

09. Aug 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Wikipedia-App jetzt mit Nachtmodus und historischer Tagesübersicht.

Wikipedia 5.6 für iPhone und iPad (iOS-App-Store-Partnerlink) ergänzt einen dunklen Oberflächenmodus, der sich für die Nutzung in den Abend- und Nachtstunden anbietet und die Augen schont. Mit "On this Day" haben die Entwickler eine historische Tagesübersicht implementiert. Sie zeigt für das aktuelle Datum bedeutende Ereignisse von früheren Jahren an.

Außerdem bietet das Update zahlreiche Verbesserungen für die Benutzeroberfläche sowie Fehlerkorrekturen. Die Software ist kostenlos, läuft ab iOS 9.3 und liegt in vielen Sprachen, darunter Deutsch, Englisch und Französisch, vor. Die App ermöglicht den Online-Zugriff auf die inzwischen gewaltige Wikipedia-Wissensdatenbank. Artikel lassen sich für die Offline-Darstellung speichern, außerdem wird der Apple-Screenreader VoiceOver unterstützt.