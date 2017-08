iTunes-Store-Karten: Zehn Prozent Rabatt bei Edeka und Marktkauf, 20 Prozent bei Vodafone

14. Aug 2017 11:00 Uhr - Redaktion

In dieser Woche laufen in Deutschland zwei Rabattaktionen für iTunes-Store-Guthabenkarten. Am attraktivsten ist das Angebot von Vodafone. In den Filialen des Mobilfunkanbieters wird die 25-Euro-iTunes-Karte vom 17. bis zum 23. August für 20 Euro verkauft, dies entspricht einem Nachlass von 20 Prozent. Etwas weniger kann bei Edeka und Marktkauf gespart werden.

Die beiden Supermarktketten bieten ab heute die 25-Euro- und die 50-Euro-iTunes-Karte um jeweils zehn Prozent vergünstigt an. Die Aktion läuft bis zum Samstag, den 19. August. Da nicht alle Niederlassungen von Edeka und Marktkauf daran teilnehmen, empfiehlt sich zuvor die Prüfung der Online-Prospekte für einzelne Märkte oder eine telefonische Nachfrage.









Marktkauf und Edeka: Zehn Prozent Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten.

Bild: Marktkauf.





Das Guthaben der rabattierten Karten lässt sich - mit Ausnahme von E-Books - zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store bzw. den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.

Die Guthabencodes können unter macOS und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.