Movie-Mittwoch im iTunes-Store: "Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe" im Angebot

Die iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch, bei der Apple aktuelle Blockbuster-Filme in den Mittelpunkt stellt, geht in die nächste Runde. Heute kann "Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe" (Partnerlink) vergünstigt für 1,99 Euro in HD-Qualität ausgeliehen werden. Es handelt sich dabei um die Verfilmung des zweiten Teils der gleichnamigen Bücherreihe. In den Hauptrollen sind Dakota Johnson, Jamie Dornan und Kim Basinger zu sehen.









Die Handlung: "Auch in Fifty Shades of Grey — Gefährliche Liebe, dem zweiten Teil der Weltbestseller Verflmung, sind Dakota Johnson und Jamie Dornan erneut die perfekte Besetzung für das Traumpaar Anastasia Steele und Christian Grey. Anastasia versucht Christian zu vergessen und stürzt sich in ihren neuen Job. Doch Christian ist zu allem bereit, um sie zurückzugewinnen, und offenbart ihr seine dunkelsten Geheimnisse. Bevor Ana einwilligt, verlangt sie eine neue Vereinbarung — zu ihren Bedingungen: Dieses Mal gibt es keine Regeln! Ihre Leidenschaft entfammt stärker als zuvor und gemeinsam entdecken sie neue Spielarten der Lust, die ihnen die Sinne rauben. Doch Anas Chef (Eric Johnson) und eine frühere Gespielin Christians (Kim Basinger) wollen dieses neue Glück um jeden Preis zerstören ..."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.