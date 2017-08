Elgato Cam Link: Livestream von DSLR, Actionkamera oder Camcorder an den Mac übertragen

17. Aug 2017 12:30 Uhr - Redaktion

Der in München beheimatete Zubehörhersteller Elgato hat mit Cam Link einen HDMI-auf-USB-3.0-Stick auf den Markt gebracht. Er überträgt das Livesignal einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR), einer Actionkamera oder eines Camcorders an einen Mac.

Dazu wird das Aufnahmegerät per HDMI-Kabel mit Cam Link verbunden. Der Stick wird in eine USB-A-Schnittstelle eingesteckt. Die Übertragung des Videosignals erfolgt in HD-Auflösung (1080p bei 60 Hz). Laut Elgato wird die Kamera in allen Programmen als Webcam erkannt. Benötigt werden mindestens ein Vierkern-Core-i5-Prozessor und macOS Sierra.









Cam Link: Livesignal von Kameras an den Mac übertragen.

Bild: Elgato.





"Mit Cam Link wird Ihre Kamera in all Ihren Apps als Webcam erkannt. Und dank genialer Qualität von bis zu 1080p60 genügt Ihr Stream auch höchsten Ansprüchen. Ultra-Low-Latency Technologie sorgt dafür, dass Sie auf Ihrer Plattform in Handumdrehen einsatzbereit sind. [...]

Bei der Aufnahme über Cam Link wird Ihr Content direkt auf Ihrer Festplatte gesichert. Und das Echtzeit-Feedback der Bildaufnahme ermöglicht es Ihnen, Ihre Szenen sofort zu optimieren", teilte das Unternehmen mit.

Cam Link ist zum Preis von 129,95 Euro bei Amazon (Partnerlink) erhältlich. Ein USB-Verlängerungskabel wird mitgeliefert.