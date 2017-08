Gerücht: Kinofilme schon kurz nach Premiere im iTunes-Store?

18. Aug 2017 16:45 Uhr - Redaktion

Wenn ein neuer Film in die Kinos kommt, dauert es gewöhnlich rund ein Vierteljahr, bis er in auf DVD, Blu-ray oder in digitaler Form zur Verfügung steht. Diese Wartezeit soll laut einem Bericht von Bloomberg erheblich verkürzt werden. Demnach verhandelt Apple seit mehreren Monaten mit Hollywood-Studios wie Universal Pictures und Warner Bros über eine frühere Veröffentlichung neuer Spielfilme im iTunes-Store.

Im Idealfall könnten Filme in Zukunft bereits zweieinhalb Wochen nach dem Debüt im Kino im iTunes-Store ausgeliehen werden, schreibt die Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Kreise. Allerdings wäre dies mit einem hohen Preisaufschlag verbunden - Kosten zwischen 30 und 50 US-Dollar pro Leihe seien im Gespräch. Dies ist teurer als ein Einzelticket im Kino, allerdings ist eine Ausleihe komfortabler, da die Anfahrt zum Kino entfällt, die Wiedergabe angehalten und der Film binnen 48 Stunden mehrmals angeschaut werden kann, auch von mehreren Personen.









Kinofilme schon kurz nach Premiere im iTunes-Store?

Sowohl Apple als auch die Hollywood-Studios erhoffen sich laut Bloomberg durch einen vorgezogenen Digitalvertrieb neuer Filme höhere Umsätze. Das neue Angebot könnte bereits Anfang 2018 starten. Widerstand gebe es aber noch von den Kinobetreibern. Sie sollen durch eine Umsatzbeteiligung mit ins Boot geholt werden, allerdings nicht um jeden Preis. Notfalls soll das neue Angebot auch ohne Einbeziehung der Kinos gestartet werden, sofern diese nicht von ihrer Forderung einer langfristigen Vereinbarung (bis zu zehn Jahre Laufzeit) abrücken würden. Allerdings könnte dies zu Boykottaktionen seitens der Kinos führen.

Apple soll in den USA beim digitalen Filmvertrieb mit großen Marktanteilsverlusten zu kämpfen haben. Nach Informationen des Wall Street Journals habe Apple vor fünf Jahren im Bereich des Verleihens und Verkaufens von Spielfilmen einen US-Marktanteil von mehr als 50 Prozent erzielt. Zuletzt soll sich dieser jedoch nur noch zwischen 20 und 35 Prozent bewegt haben.