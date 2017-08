Apple veröffentlicht neue Betaversionen von macOS High Sierra und iOS 11

21. Aug 2017 19:15 Uhr - Redaktion

macOS High Sierra und iOS 11 drehen eine weitere Testrunde: Apple hat die beiden neuen Betriebssysteme heute in jeweils einer siebten Betaversion vorgelegt. Der Build 17A352a von macOS High Sierra und der Build 15A5362a von iOS 11 können von Mitgliedern des Entwicklerprogramms heruntergeladen werden. Die Finalversionen sind nur noch wenige Wochen entfernt.

Die beiden Betriebssysteme befinden sich mittlerweile fast drei Monate im öffentlichen Betatest. Die Fertigstellung wird für Mitte oder Ende September erwartet. Bis zu Apples iPhone-Event im kommenden Monat dürften noch zwei bis drei weitere Vorabfassungen erscheinen. Gewichtige Änderungen sind für die nächsten Wochen nicht mehr zu erwarten, Apples Programmierer konzentrieren sich bis zum Release vorrangig auf die Behebung von Fehlern.









macOS High Sierra: Sechste Betaversion ist da.

macOS High Sierra ist ein auf Feinschliff, Leistung und Technologie getrimmtes Release in der Tradition von OS X Snow Leopard und OS X El Capitan. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören das moderne Dateisystem APFS, Unterstützung für externe Grafikkarten (eGPU), Integration des Video-Codecs HEVC alias H.265, iCloud-Dateisharing, die stark verbesserte Version 2.0 der Grafikengine Metal mit Unterstützung für Virtual-Reality-Lösungen und der Web-Browser Safari 11, der eine verbesserte Performance bietet und das automatische Abspielen von Videos blockiert.

Zu den Neuerungen im iOS 11 gehören ein anpassbares Kontrollzentrum inklusive Apple-TV-Fernsteuerung und Screen-Recording-Funktion, ein Scanner für QR-Codes in der Kamera-App, Siri-Abfragen per Tastatureingaben, ein überarbeiteter App-Store, Nutzer-zu-Nutzer-Geldtransfers via Apple Pay, eine QuickType-Tastatur (Symbole und Interpunktionszeichen ohne Umschalten), eine Einhand-Tastatur fürs iPhone, ein Spurassistent in der Karten-App und zusätzliche Funktionen für das iPad (Dateien-App, Dock, Drag & Drop).

Auch das Apple-TV-Betriebssystem tvOS 11 und die Entwicklungsumgebung Xcode 9 sind heute in neuen Vorabfassungen erschienen.