Volumini: Kostenfreies Tool informiert über Speicherplatzbelegung in der Menüleiste

21. Aug 2017 13:30 Uhr - Redaktion

Der Entwickler Christoph Zirkelbach bietet mit Volumini eine Software an, die über die Speicherplatzbelegung auf Laufwerken informiert. Dazu installiert Volumini ein systemweites Menü. Es zeigt alle im System angemeldeten Laufwerke mit Gesamtkapazität sowie der Speicherplatzbelegung in MB/GB/TB und Prozent an.









Screenshot von Volumini.

Foto: Christoph Zirkelbach. Foto: Christoph Zirkelbach.





Die Volumes sind nach Art (intern, extern, Netzwerk, CD/DVD, Disk-Images, USB-Sticks) sortiert, wobei das Bootlaufwerk immer an erster Stelle steht. Das Symbol in der Menüleiste zeigt die Belegung des ausgewählten oder aller Volumes an. Alternativ ist eine textliche Anzeige möglich. Durch Links-Klick auf einen Eintrag im Menü wird ein Laufwerk im Finder geöffnet, durch Rechts-Klick im Menü ausgewählt. Rechtsklick mit gedrückter Alt-Taste wirft ein Volume aus.

Das Tool kann auf Wunsch eine Warnung ausgeben, wenn der belegte Platz des ausgewählten Laufwerks einen festgelegten Prozentwert überschritten hat. Daneben gibt es erweiterte Einstellungen, beispielsweise um schreibgeschützte Laufwerke zu ignorieren oder um Mitteilungen einzuschalten. Volumini steht kostenlos zum Download bereit und setzt OS X Yosemite oder neuer voraus.

Wichtiger Hinweis zur Installation: Da die Software die Mac-Sicherheitsfunktion Gatekeeper nicht unterstützt, muss sie erstmalig über den Finder-Kontextmenübefehl "Öffnen" gestartet werden.