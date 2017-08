Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Actionfilm "John Wick: Kapitel 2" im Angebot

23. Aug 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Die iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch, bei der Apple aktuelle Blockbuster-Filme in den Mittelpunkt stellt, geht in die nächste Runde. Heute kann "John Wick: Kapitel 2" (Partnerlink) vergünstigt für 1,99 Euro in HD-Qualität ausgeliehen werden. Der zweistündige Actionfilm mit Keanu Reeves in der Hauptrolle knüpft an die Ereignisse des im Jahr 2014 veröffentlichten ersten Teils an.









Nur heute: "John Wick: Kapitel 2" für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Die Handlung: "John Wick ist ein weiteres Mal dazu gezwungen, aus seinem Ruhestand zurückzukehren: Ein ehemaliger Kollege wurde damit beauftragt, die Kontrolle über eine mysteriöse, international agierende Organisation von Auftragskillern zu erlangen. Ein alter Blutschwur verpflichtet John, ihm dabei zu helfen. Er reist nach Rom, wo er gegen einige der tödlichsten Killer der Welt antreten muss."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.