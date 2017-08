Cyberport: Rabatte auf neues 13-Zoll-MacBook-Pro und SSD-Laufwerk von Samsung

24. Aug 2017 11:15 Uhr - Redaktion

Der auf Elektronikprodukte spezialisierte Händler Cyberport bietet das neue 13,3-Zoll-MacBook-Pro ohne Touch-Bar (Baureihe 2017; Partnerlink; versandkostenfreie Lieferung) kurzzeitig für 1299 Euro an. Zum Vergleich: Apple verlangt für das Gerät 1499 Euro. Das MacBook Pro ist mit einem 2,3-GHz-Core-i5-Prozessor (via Turbo-Boost bis zu 3,6 GHz), acht GB Arbeitsspeicher, einer 128-GB-SSD, dem Grafikchip Iris Plus Graphics 640 und zwei kombinierten Thunderbolt-3-/USB-C-Schnittstellen ausgestattet.









MacBook Pro: Einstiegsmodell mit 200 Euro Rabatt bei Cyberport.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Am heutigen Donnerstag gibt es außerdem die SSD 850 Pro von Samsung (Partnerlink) mit 256 GB Speicherkapazität günstiger bei Cyberport – für 119,90 statt 139,90 Euro. Sie eignet sich ideal dafür, um eine langsame Festplatte als Bootlaufwerk abzulösen: Entweder zum Einbau in Macs mit interner SATA-Schnittstelle oder für den externen Betrieb mittels eines USB-3-Gehäuses, beispielsweise von Inateck oder von CSL-Computer (Amazon-Partnerlinks; Preis: je 11,99 Euro)

Die SSD 850 Pro erreicht eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 520 MB pro Sekunde und eine Lesegeschwindigkeit von maximal 550 MB pro Sekunde. Sie ist mit 512 MB Cache-Speicher ausgestattet und bietet gegenüber der günstigeren Evo-Reihe eine längere Garantie (zehn statt fünf Jahre). Im Vergleich dazu kommen die von Apple in Macs verbauten Festplatten meist kaum über 100 MB pro Sekunde hinaus.