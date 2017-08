Akitio: Thunderbolt-3-Laufwerksgehäuse im Design des alten Mac Pro

25. Aug 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Der kalifornische Hardwarehersteller Akitio hat ein neues Laufwerksgehäuse mit Thunderbolt-3-Schnittstelle angekündigt. "Thunder3 Quad X" bietet Platz für vier Festplatten oder SSDs im Format 2,5 oder 3,5 Zoll. Das Design des Produkts erinnert an den alten Mac Pro.

"Thunder3 Quad X" lässt sich nicht nur am 2016er und 2017er MacBook Pro, der aktuellen iMac-Generation und künftigen Mac-Modellen mit Thunderbolt 3 nutzen, sondern auch am mit USB-C ausgestatteten MacBook (ab 2015). Das Gehäuse ist mit einem 200-Watt-Netzteil ausgerüstet, wobei für die Stromversorgung von Mobilmacs 27 Watt bereitgestellt werden.









"Thunder3 Quad X" im Design des alten Mac Pro.

Bild: Akitio. Bild: Akitio.





Die Besonderheit an dem Produkt: "Thunder3 Quad X" verfügt über eine DisplayPort-Schnittstelle zur Ansteuerung eines Bildschirms. Unterstützt werden Monitore mit einer Auflösung von bis zu 4K. 4K-Displays können mit 60 Hz betrieben werden. Zudem ist ein zweiter Thunderbolt-3-Port vorhanden, um weitere Thunderbolt-Hardware in Reihe zu schalten. Auch der Dual-Display-Betrieb an "Thunder3 Quad X" ist möglich.

Bei Verwendung von SSDs im RAID-0-Betrieb sollen Datenübertragungsraten von bis zu 1480 MB pro Sekunde erreicht werden. Ein temperaturgesteuerter Lüfter sorgt für die Kühlung, dieser kann über einen Schalter an der Rückseite deaktiviert werden. "Thunder3 Quad X" kommt in Kürze zum Preis von 379 US-Dollar in den Handel.

In Deutschland sind Akitio-Produkte unter anderem bei Amazon (Partnerlink) erhältlich.