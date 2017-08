Apple: US-Colleges fÃ¼hren Lehrplan fÃ¼r Programmiersprache Swift ein

25. Aug 2017 16:45 Uhr - Redaktion

Apple will die Verbreitung der Programmiersprache Swift weiter vorantreiben und hat dazu in den USA eine neue Initiative gestartet. Mehr als 30 sogenannter Community-Colleges bieten ab Herbst Kurse für Swift an, entsprechende Lehrpläne hat Apple kostenfrei zur Verfügung gestellt.









Swift Playgrounds hilft beim Lernen der Programmiersprache Swift.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Sie richten sich an Studenten ohne Programmiererfahrung und sollen die Lernenden in die Lage versetzen, eigenständig voll funktionsfähige Programme mit Swift zu entwickeln. Die dazugehörigen Lernmaterialien stehen im iBooks-Store in englischer Sprache unter dem Titel "Everyone Can Code" bereit: "Intro to App Development with Swift" (Partnerlink; 250 Seiten) und "App Development with Swift" (Partnerlink; 900 Seiten) bereit. Lehrer können zur Vorbereitung des Unterrichts auf eine separate Anleitung (Partnerlink; 120 Seiten) zurückgreifen.

Beim Erlernen der Programmiersprache hilft die iPad-App Swift Playgrounds, die im Herbst in der Version 2.0 erscheint. Die Programmiersprache selbst erreicht in Kürze die Version 4.0 als Teil der Entwicklungsumgebung Xcode 9.0.