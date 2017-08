Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Komödie "Der Hunderteinjährige, der..." im Angebot

30. Aug 2017 8:45 Uhr - Redaktion

Jeden Mittwoch bietet Apple einen aktuellen Film vergünstigt zum Ausleihen an. Diesmal ist die Komödie "Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand" (Partnerlink) im Angebot - sie kann für 1,99 Euro in HD-Qualität ausgeliehen werden. Der knapp zweistündige Film aus Schweden erzählt ein unterhaltsames Abenteuer eines rastlosen Rentners.









Die Handlung: "Allan Karlsson und sein Kumpel Julius Jonsson haben sich gut in ihrem Leben auf Bali eingerichtet. Inzwischen bringt Allan es auf stattliche 101 Lebensjahre. Das Entspannen und Schlürfen der einheimischen Erfrischungsgetränke auf der traumhaften Insel kann aber auf Dauer selbst der größte Faulenzer nicht aushalten. So begibt sich der rastlose Rentner in ein neues Abenteuer, bei dem er auf rachsüchtige Gangster, die CIA und alte Bekannte aus Russland trifft."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.